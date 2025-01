Ein Trio kämpft gegen einen Fluch von 194 Saisonen

Vier Super-Bowl-Pleiten in Folge

Die Buffalo Bills etwa sorgten in den 90ern für ein besonders trauriges Unikum. Zwischen 1991 und 1994 stand das Team aus New York viermal in Serie im Super Bowl – und verlor immer. Besonders traumatisch war dabei die erste Niederlage gegen die New York Giants. Acht Sekunden vor Ende vergab Scott Norwood ein Field Goal aus 47 Yards, damals freilich alles andere als ein Selbstläufer, das zum Sieg gereicht hätte. Ein Ereignis, das in den Köpfen der Bills-Fans weiterlebt, sogar den Film „Buffalo 66“ inspirierte.