Everton beurlaubt Trainer drei Stunden vor Anpfiff

Everton hatte zuletzt nur eines seiner jüngsten elf Liga-Spiele gewonnen und ist in der Tabelle nur noch einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt. Britische Medien hatten schon seit Tagen über einen Trainerwechsel spekuliert, auch weil der Club neue Besitzer hat. Vor kurzem hat die Friedkin Group – auch Inhaber der AS Rom in Italien – den kriselnden Club aus Liverpool übernommen.