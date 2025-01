Arnie: „Du bist doch der beste Trainer Europas“

Bei einem gemeinsamen Training mit Arnold Schwarzenegger beim Stanglwirt in Going drehte dieser das Laufband plötzlich auf 18 km/h und feuerte seinen Personal Coach Björn Schulz an: „Du bist doch der beste Trainer in Europa, du musst schneller sein. Weiter, komm. Lockerer schauen, nicht so verkrampft. Da müssen wir hin, das ist phantastisch.“ Das Video dazu ging viral. Björn lacht: „Das war einer der Höhepunkte in meiner beruflichen Geschichte. Arnold hat es getaugt, dass ich nach fast einer Stunde Training drei Minuten das Tempo durchgehalten habe.“