Honda meint es ernst mit dem Lambo-artigen Stromer

Punkten will Honda offensichtlich auf dem Gebiet der Software, unterstützt von selbstlernender, künstlicher Intelligenz. Und dafür holen die Japaner Asimo an Bord. Der kultige, humanoide Roboter, der in den Zweitausendern zum Star der Robotik wurde, gibt dem neuen Betriebssystem der 0-Serie auch seinen Namen: Asimo OS.Kontinuierlich in Richtung Verhaltenssteuerung weiterentwickelt, hat sich Asimo genau „angeschaut“, was Kollege Mensch so treibt, was er wünscht, wie er sich verhält.