Legende Simon Ammann fliegt aus Weltcup-Kader

Ans Aufhören denkt er aber offenbar noch immer nicht. Und sein Trainer hofft weiterhin, zumal „Simon zu Beginn der Saison einige gute Sprünge“ gezeigt habe, wie Martin Künzle erklärt. Gut möglich also, dass Ammann doch noch in seinen x-ten Frühling segelt. Mit 43 firmiert er gemessen an einem gewissen Noriaki Kasai ja geradezu noch als Nachwuchstalent. Letzterer sprang etwa erst im Oktober bei den nationalen japanischen Meisterschaften ganz vorne mit. Mit 52 Jahren.