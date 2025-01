„Haben ein richtiges Skisprungfieber ausgelöst“

„Seit ich ein kleiner Bua bin, schau ich mir die Vierschanzen-Tournee an. Es ist ein Highlight für mich, was den Wintersport betrifft“, sagte Feller. Eine derartige Erfolgsbilanz könne man von ihm und seinen Kollegen aktuell nicht erwarten. „Aber wir werden versuchen, nachzulegen“, gab er an.