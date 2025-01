So entstand das Wunder der vergessenen Spieler

Rund 200 Kilometer nordwestlich von London, am halben Weg Richtung Leeds gelegen, erfreut sich die 350.000-Einwohner-Stadt Nottingham nicht nur aufgrund ihres Sagenhelden Robin Hood großer Bekanntheit. Denn in den 1970er- und 80er-Jahren war Nottingham auch für viele Fußball-Großklubs ein ungemütliches, weil schwer zu bespielendes Pflaster. Die bisher einzige Meisterschaft (1978) fällt ebenso in diese Zeit wie der zweifache Gewinn des Europapokals der Landesmeister (1979, 1980). Die goldenen Erinnerungen verblassen selbst bei den alt-eingesessenen Fans der Tricky Trees. Der Spitzname rührt im Übrigen aus dem Baum im Vereinswappen, der das nah gelegene Erholungsgebiet symbolisieren soll – daher auch Nottingham FOREST.