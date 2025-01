ÖTV-Team fehlt im Davis Cup gegen Finnen nur Ofner

Österreichs Tennis-Männer treten im Davis-Cup-Duell am 31. Jänner und 1. Februar gegen Finnland in der aktuell bestmöglichen Besetzung an. Einzig der an einem Comeback arbeitende Sebastian Ofner wird beim Länderkampf im Multiversum Schwechat fehlen. Neben den Doppelspezialisten Alexander Erler und Lucas Miedler berief ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer auch Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Filip Misolic in sein vorläufiges Aufgebot. Das gab der ÖTV am Montag bekannt.