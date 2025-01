Das ist die „Monster-Elf“ der ablösefreien Stars

Anders als in den europäischen Ligen läuft der Vertrag des argentinischen Superstars Lionel Messi bei Miami bis Ende des Jahres 2025 – passend zur Meisterschaft in der Major League Soccer in den USA. Der achtfache Weltfußballer, der im Sommer 38 Jahre jung wird, wurde zuletzt per Leihgeschäft mit Manchester City und seinem Ex-Trainer Guardiola in Verbindung gebracht. Miamis Verantwortliche um Klub-Miteigentümer David Beckham möchten Messi eine Vertragsverlängerung bis 2026 schmackhaft machen – da findet die WM in den USA, Kanada und Mexiko statt.