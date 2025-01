Nach elf Pleiten darf Pöltl endlich wieder jubeln

Pöltl: „Wichtig für unsere Moral“

„Ab dem zweiten Viertel haben wir zu unserem Spielfluss gefunden und im Schlussabschnitt sind wir richtig in Fahrt gekommen“, kommentierte Pöltl den Verlauf der Begegnung, nachdem Toronto mit einem 36:22 in den letzten zwölf Minuten den Sack zugemacht hatte. „Nach elf Niederlagen in Folge ist dieser Sieg wichtig für unsere Moral“, fügte der heimische NBA-Pionier hinzu. Am Freitag ist Orlando Magic am Ontariosee zu Gast. Die Franchise aus Florida unterlag zu Neujahr bei den Detroit Pistons mit 96:105.