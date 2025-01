Parkplatz am Preiner Gscheid verliert 80 Plätze

„Im Winter kein Problem“, so Blazek, weil der rechte Teil mit etwa 100 Parkplätzen ausreicht. Im Sommer jedoch könnte es knapp werden. Denn dann fallen 40 Parkplätze weg, weil der Platz als Wendeplatz für die Busse, die zwischen Ostern und Allerheiligen fahren, benötigt werden. Und dann könnte es eng werden da oben am Berg. Denn schon jetzt waren die Parkplätze an schönen Wochenenden am Vormittag schon ziemlich voll, wenn nicht sogar überfüllt.