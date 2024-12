Sturzbetrunkener Tiroler krachte in Urlauberauto

Kurz nach 20 Uhr war der 53-Jährige am Montag auf der Lofererstraße von St. Johann in Tirol kommend in Richtung Söll unterwegs. Dass ein vor ihm fahrender Deutscher (57) Richtung Ellmau abbiegen wollte, dürfte der Einheimische zu spät bemerkt haben. Er krachte in das Heck des Urlaubers. „Durch den Unfall wurde der 57-jährige, vorausfahrende Lenker leicht verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Seine Beifahrerin (41) dürfte unverletzt geblieben sein.