Entscheidung über Fusion: „Die Sache ist gelaufen“

In der Vorwoche fanden zwei Bürgerversammlungen in Söchau statt. Die Stimmung: überraschend pro Zusammenlegung. „Auch beim zweiten Termin, wo die Bewohner der ländlicheren Katastralgemeinden eingeladen waren“, berichtet Kapper. Das Hauptargument: Geld! Jost verspricht hohe Investitionen in Söchau, zudem würde Fürstenfeld die 10.000-Einwohner-Marke knacken und mehr Ertragsanteile vom Bund erhalten. Das scheint viele zu überzeugen.