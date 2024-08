Fusion? Das sagen die Bewohner von Söchau

So viele Leute hab ich schon lang nicht mehr gesehen“, sagt eine Söchauerin und nimmt die Flasche Mineralwasser, die am Eingang an alle verteilt wird. Und wirklich, vom „zuagroasten“ Ehepaar bis hin zur Mutter mit zwei kleinen Kindern hat sich halb Söchau am Mittwoch im Kultursaal versammelt. Das Thema: Soll der Ort mit 1450 Einwohnern ein Teil von Fürstenfeld werden?