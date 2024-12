1-2-3! | 3-2-1

1-2-3! Das tut der österreichischen Sportfan-Seele gut! Zum Auftakt der Vierschanzentournee, der wichtigsten Bewerbs-Serie der Skispringer, holten die österreichischen Adler einen sensationellen Dreifach-Sieg im bayrischen Oberstdorf. Der Salzburger Dauerbrenner Stefan Kraft (31), unter anderem in der letzten Saison überlegener Weltcupsieger und Skiflug-Weltmeister am steirischen Kulm, aber heuer noch sieglos, sprang auf den ersten Platz vor seinem Salzburger Landsmann Jan Hörl (26) und dem Kärntner Daniel Tschofenig (22). Zusätzlich belegten die Österreicher auch noch die Plätze acht, elf und 14. Jetzt sind beim Neujahrsspringen in Garmisch und danach am Innsbrucker Bergisel (4. Jänner) und in Bischofshofen am 6. Jänner alle Augen auf unsere Adler gerichtet. Die Erwartungen sind groß, dass der Sieg in der Vierschanzentournee wieder einmal nach Österreich geht. Letzter heimischer Gesamtsieger war vor zehn Jahren übrigens Stefan Kraft…