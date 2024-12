Wegen Corona? Bürgerliste pocht auf Livestream

„Es ist sehr fragwürdig, dass nach drei Jahren der Beschluss von SPÖ und Neos noch nicht umgesetzt wurde“, versteht Mario Rosensteiner nicht, warum die Gemeinderatssitzung in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling noch immer nicht via Livestream im Internet abrufbar ist. Der Mandatar der Bürgerliste „Wir Brunner“ ging daher bei der letzten Sitzung wieder in die Offensive.