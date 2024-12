„Der Tourismus bleibt der Fels in der Brandung!“

Seit Mitte 2022 ist die österreichische Wirtschaft um fast zwei Prozent geschrumpft. In diesem schwierigen Umfeld stieg in Österreich die Arbeitslosenquote in den vergangenen Monaten an, wobei sich Tirol mit Werten von rund vier Prozent stets positiv hervorgetan hat. „Tirol stemmt sich gegen den Negativtrend: Die Arbeitslosigkeit bleibt am untersten Ende der österreichischen Skala, Österreichs Wirtschaft hat es schwerer als jene in Tirol“, ist sich Mattle sicher.