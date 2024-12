Bauernsilvester: Viele Mythen, immer mehr Partys

Viele Mythen um den Bauernsilvester

Glaubhaften Überlieferungen nach liegt der Ursprung bei den Bauern, die beim Feiern ihrer Zeit voraus waren. Wer sich auf der Suche nach traditionellen Wurzeln begibt, verliert sich in Mythen, die sich um den 30. Dezember ranken. So erzählt man sich von einem Bauern aus dem oststeirischen Strallegg, der auf dem Nachhauseweg aus Graz in einen Schneesturm geriet. Ein Waldmännchen rettete den Bauern und verlangte im Gegenzug, mit ihm Silvester zu verbringen. Der Bauer überzeugte das bärtige Männlein, mit ihm schon am vorletzten Tag im Jahr Silvester zu feiern. So konnte er den Jahreswechsel zu Hause mit der Familie feiern.