Kurioser Unfall kostet Golf-Profi Jahresauftakt

Wie das Management des Golf-Profis mitteilt, mussten dem Olympiasieger kleine Splitter aus der Handfläche operiert werden. Den Auftakt der Tour in Hawaii ab 2. Jänner verpasst der US-Amerikaner deshalb. Allerdings möchte Scheffler bald sein Comeback geben. In drei Wochen sei er wieder bei 100 Prozent, so Manager Blake Smith.