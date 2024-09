Scheffler gewinnt PGA-Tour-Finale, Straka zurück

Dominator der Szene

Scheffler ist der Dominator der Szene. Neben dem Erfolg beim Tour-Finale gewann die Nummer eins der Welt in dieser Saison bereits sechs Turniere auf der PGA-Tour – darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta. Sieben Turniersiege in einem Jahr hatte davor zuletzt sein Landsmann Tiger Woods 2007 geschafft. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris war Scheffler heuer eine Klasse für sich und erspielte sich die Goldmedaille.