Kriechmayr: „Die Stelvio ist einfach richtig zach“

Es war ein fürchterlicher Crash bei der Einfahrt in den Zielhang, wo am Donnerstag bereits Dominik Paris gestürzt war. Cyprien kam in Rückenlage, wurde ausgehoben, knallte nach einem 360er auf die pickelharte Kunstschneepiste und donnerte unter (!) Sicherheits-Plane und -Netz hindurch in den Wald. Wie das gesamte französische Team verwendete Cyprien den Airbag, trug auch die Karbonschiene am Unterschenkel.