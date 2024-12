„Verkrampft“: Pfeifer von Technik-Team enttäuscht

Manuel Feller schaffte als Slalom-Siebenter den einzigen im Alta-Badia-Doppel eingefahrenen ÖSV-Top-10-Platz, so wie an den beiden Tagen davor in den Speed-Events von Gröden Stefan Eichberger als Sechster der Abfahrt. Pfeifer: „Felli war solide. Sicher nicht das, was er kann, aber nach zwei Ausfällen okay.“ Der Tiroler Athlet selbst sprach infolge eines Magen-Darm-Virus und von Rückenproblemen von einer „Schadensbegrenzung“. Sein Skifahren sei nicht das Gelbe vom Ei gewesen. „Jetzt heißt es, trainieren, mobilisieren, bewegen – das Ganze halbwegs in den Griff bekommen.“