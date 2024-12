Land, Natur, Neutralität: So tickt Heeres-Jugend

Meinung von 5000 jungen Männern und Frauen

Befragt wurden in der Studie in Zusammenarbeit mit dem Integrationsfonds 5520 Personen. Die Fragen fokussieren auf das Kultur- und Identitätsgefühl von Grundwehrdienern und Frauen im freiwilligen Grundwehrdienst (rund 50 der 5520 Personen). 95,3 Prozent der Befragten sind in Österreich geboren. Bei 75 Prozent (3875) sind auch beide Elternteile in Österreich geboren, bei 568 (elf Prozent) der Teilnehmenden stammt mindestens ein Elternteil aus Österreich und bei 719 (14 Prozent) stammen beide Eltern aus dem Ausland.