Schwarz startet im RTL, ÖSV-Kollege feiert Debüt

Kurz vor Weihnachten (22. und 23. Dezember) stehen in Alta Badia noch zwei technische Wettbewerbe auf dem Programm. Auf der Gran Risa werden ein Riesentorlauf und ein Slalom ausgetragen. Marco Schwarz wird nach seinem Slalom-Comeback in Val d’Isere (FRA) nun auch im Riesentorlauf an den Start gehen, Raphael Riederer feiert sein Weltcup-Debüt.