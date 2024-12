Bozen nach 2:1 über Black Wings Linz neuer Leader!

Der Schlager in Bozen war von Beginn an temporeich, Matt Bradley sorgte nur wenige Sekunden nach dem Ende eines Linzer Powerplays für die Führung der Gastgeber (24.). Die Oberösterreicher konterten mit dem 1:1 durch Ian Christopher Scheid (34.), Dustin Gazley brachte die Südtiroler in Überzahl neuerlich in Front (37.). Doch wieder gelang den Black Wings die passende Antwort, diesmal scorte Nico Feldner (57.). In der Overtime machte Brad McClure den Sack zu (65.).