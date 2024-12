Kabinenparty! Bei Rapid gab’s kein Halten mehr

„Er war in den letzten Spielen schon immer fleißig und gefährlich, heute hat er sich belohnt. Was gibt es Schöneres, als vor der West in so einem wichtigen Spiel zwei Tore zu schießen?“, strahlte Klauß. Rapid geht mit einer Hochstimmung in die Weihnachtspause, ehe am 11. Jänner das Frühjahr mit sportmedizinischen Tests eingeleitet wird.