SK Rapid gegen FC Kopenhagen ab 21 Uhr LIVE

Auf Rapid wartet das bereits 31. Bewerbsmatch in dieser Spielzeit. In den jüngsten fünf Partien gab es keinen Sieg. „Natürlich haben wir einen Trend von den Ergebnissen her, der nicht gut ist. Aber wenn man alle Ergebnisse dieser Saison in einen Topf wirft und nicht chronologisch ansieht, haben wir ein sehr gutes Halbjahr gespielt, ausgenommen das Cup-Ausscheiden gegen Stripfing“, sagte Klauß.