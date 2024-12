„Diesen Tag werde ich lange nicht vergessen“

Niklas Hedl (Rapid-Spieler): „Heute haben wir uns unsere Conference-League-Saison vergoldet. Viele haben nach der Niederlage letzte Woche nicht mehr daran geglaubt, aber die Mannschaft hat Moral bewiesen, gezeigt, was in ihr steckt und was mit Leidenschaft alles machbar ist – wir stehen also zurecht da, wo wir sind.“