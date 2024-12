„Habe noch nie einen so schlechten Coach gesehen“

„Sollen mich einfach in Ruhe lassen“

2023 war Ziyech – erst auf Leihbasis – von den „Blues“ nach Istanbul gewechselt, im Sommer 2024 unterschrieb er einen fixen Einjahresvertrag beim türkischen Meister. Den er allerdings unter keinen Umständen erfüllen möchte, er will so schnell wie möglich weg. „Ob Galatasaray den Titel gewinnen kann? Das ist mir egal. Sie sollen mich einfach in Ruhe lassen, was auch immer passiert“, so Ziyech.