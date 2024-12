Durchgreifen für mehr Sicherheit in Innenstadt

Der zehnköpfige Ordnungsdienst, der in Wiener Neustadt mit Fahrrädern und einem Quad im Einsatz ist und ursprünglich für die Parkraumbewirtschaftung eingesetzt wurde, darf in all diesen Fällen maximal informativ oder Streit schlichtend eingreifen. Amtshandlungen darf er jedoch keine durchführen. Dies soll sich ab dem nächsten Jahr ändern. Denn dann soll die Truppe mit mehr Befugnissen ausgestattet werden. Sprich: Die städtischen Ordnungshüter dürfen auch Identitäten feststellen und Strafen ausstellen.