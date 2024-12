Firma iDM will mit KI in Häusern Energie sparen

Mit einem neuen, innovativen Ansatz für effizientes Energiemanagement in Gebäuden will der Osttiroler Heizungswärmepumpenhersteller iDM neue Maßstäbe setzen. Mit der sogenannten iON-Technologie – kurz für Intelligent. Optimiert. Vernetzt – werden energierelevante Komponenten in einem Haus miteinander intelligent vernetzt. Wärmepumpe, Speicher oder Photovoltaik-Anlage werden anschließend mit Daten wie Wetterprognosen und Stromtarifen gekoppelt und so mit maximaler Effizienz und zur besten Zeit genutzt. Damit soll nicht nur die CO2-Produktion verringert werden, sondern Kunden auch Geld erspart bleiben.