Schweden an Bord von verdächtigem Frachter

Nach der Beschädigung zweier Datenkabel in der Ostsee darf die schwedische Polizei ein verdächtiges chinesisches Schiff betreten. Chinesische Behördenvertreter wollten am Donnerstag Untersuchungen an Bord der „Yi Peng 3“ vornehmen und hätten die schwedischen Behörden eingeladen, dabei eine Beobachterrolle einzunehmen, teilte die Polizei mit.