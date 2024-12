Darum fehlte Feurstein bei den Gröden-Trainings

Im Super-G hui, im Riesentorlauf (noch) pfui

Sowohl in Sölden als auch in Beaver Creek und zuletzt in Frankreich verpasste der RTL-Juniorenweltmeister von 2021 die Quali für den zweiten Lauf. „Beim Auftakt hatte ich Pech mit einem Stein. In Beaver war ich nach den Abfahrtstrainings und dem Super-G schon etwas müde und einfach nicht mehr imstande, mein Können auf die Piste zu bringen“, gesteht der Zollsportler, der in den Trainings immer wieder aufzeigt. „In den Rennen hat es bislang halt einfach noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.“