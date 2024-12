Schlager bei Leipzig so wichtig wie Rodri bei City

„Seiwald ist eine absolute Konstante“

Christoph Baumgartner schwärmt auch vom Comeback von Schlager: „Er ist ein unfassbar wichtiger Spieler für uns. Mit ihm auf dem Feld bin ich ein anderer Spieler. Er kennt mich und weiß, in welchen Räumen ich stehe. Er spielt teilweise die Bälle blind und komme in meine Situationen.“ So bereitete „Baumi“ beide Tore gegen Frankfurt vor. Ertl: „Baumgartner kommt jetzt immer mehr in Schwung, er hat im Gegensatz zum Nationalteam diese Saison aber noch kein Tor für Leipzig erzielt.“ Fixgröße bei den Sachsen ist Nicolas Seiwald. Der TV-Experte sagt über ihn: „Er ist eine absolute Konstante, macht einen super Job.“