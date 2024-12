Vonn? „Das hat sie auch noch mit 80 Jahren!“

Ihr Triumph in den USA verleiht Hütter jedenfalls weiteres Selbstvertrauen. „Nach einer langen Vorbereitung so zu starten, das rote Trikot zu verteidigen und nach Europa mitzunehmen, ist mega“, strahlt Österreichs Speed-Queen. Sie ist bereit für das Duell mit Vonn, die am Wochenende in St. Moritz ihr Comeback im Weltcup gegen wird.