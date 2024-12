Netflix: Millionenstrafe nach Schrems-Beschwerde

Ganz abgeschlossen ist der Fall damit aber noch nicht, teilte die NGO am Mittwoch weiters mit. Netflix hat bei der Datenschutzbehörde zwar gegen die Strafe Einspruch erhoben, nicht aber gegen die Entscheidung als Ganzes. In der Zwischenzeit wartet noyb weiterhin auf eine Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde (DSB) in demselben Fall gegen den Streaminganbieter.