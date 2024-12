Laut Gutachten: Axt-Täter (14) wusste, was er tat

Erst 14 Jahre alt war jener junge Mann, der im September für Schockstarre in Kindberg sorgte: Mit einer Wikinger-Axt ging er auf seinen 36-jährigen Bruder los und tötete ihn mit zumindest 17 wuchtigen Hieben auf den Kopf. Die Obduktion ergab, dass dieser an einer Luftembolie verstarb, er verblutete noch am Tatort.