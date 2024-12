Angeklagter schleuderte Chihuahua vom Balkon

„Muss an mir arbeiten“

Vier einschlägige Vorstrafen hat der Tankwart bereits. Acht Monate Haft sind aus einer bedingten Haftentlassung noch offen. „Sie sind in Beziehungen ein Gewaltprotz. Haben Sie sich nicht im Griff oder können Sie mit Frauen nicht umgehen? Denn dann sollten Sie lieber allein bleiben“, rät ihm der Richter. „Ich schäme mich eh. Ich muss an mir arbeiten“, betont der 26-Jährige. „Sie meinen also, beim fünften Mal sind Sie jetzt gescheiter?“, so der Richter leicht ironisch.