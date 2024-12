Blau-Schwarz wird angelobt: Proteste vor Landhaus

Dreieinhalb Wochen nach der steirischen Landtagswahl tritt am Mittwoch die neue Regierung ihren Dienst an. In der ersten Landtagssitzung werden die Abgeordneten angelobt, die Landtagspräsidenten bestimmt und das Regierungsprogramm diskutiert. Die „Krone“ berichtet ab 10 Uhr live.