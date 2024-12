Beherzte Nachbarn retten Wohnhaus vor den Flammen

Dramatische Momente in einer Siedlng in Blumau-Meurißhof, Bezirk Baden: Ein vor einem Haus abgestellter Pkw hatte Feuer gefangen, die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzuspringen. Nachbarn gelang es, den Brand bis zum Eintreffen der Löschkräfte in Schach zu halten.