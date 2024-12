Sofia Goggia: „Was Lindsey sagt, ist die Bibel“

„Habe Lindsey absolut vertraut“

Die Red-Bull-Markenkollegin funkte nach ihrem Vorlauf letzte Infos an die US-Kolleginnen und Goggia, diese setzte sie blendend um. „Ich habe Lindsey absolut vertraut – was sie sagt, ist die Bibel“, meinte die Italienerin. Beide hatten in ihrer erfolgreichen Karriere schon zig Verletzungen: „Wir sind wirklich gute Freundinnen. Menschen, die am besten verstehen können, was du gerade erlebst, sind diejenigen, die das Gleiche durchgemacht haben. Wir sprechen die gleiche Sprache.“