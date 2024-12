Hunderte Tote nach Zyklon auf Mayotte befürchtet

Straßen waren blockiert und einige Gebiete abgeschnitten. Am örtlichen Flughafen gab es ebenfalls Schäden, am Sonntag kam ein Flug mit Hilfslieferungen von dem Festland an. 10.000 Menschen wurden sicherheitshalber in Notunterkünfte gebracht. Die örtlichen Behörden hatten die Bevölkerung aufgefordert, in einer soliden Behausung Schutz zu suchen und nicht nach draußen zu gehen.