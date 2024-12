WM-Quali: Handball-Damen kennen ihren Gegner

Martin Hausleitner, EHF-Generalsekretär und ebenfalls Österreicher, hob hervor, dass das gut zweiwöchige Turnier mehr als 200.000 Zuschauer an die Spielstätten gelockt hat. „Es sind auch immer mehr internationale Besucher in den Hallen.“ Das Turnier sei in 110 Ländern übertragen worden, eine Steigerung auf 220 Mio. habe es auch bei den digitalen Kontakten gegeben. Die EM 2026 findet mit Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei in gleich fünf Ländern statt. Die Frauen-EM 2032 wurde indes an Deutschland, Dänemark und Polen vergeben.