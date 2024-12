Schumacher: „Das konnte Hamilton noch nie!“

Bei Ferrari trifft Lewis Hamilton auf Teamchef Fred Vasseur, die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren. Laut Ralf Schumacher dennoch kein Vorteil für den Star-Piloten. „Nein, er wird ihm nicht wirklich helfen können, so wie es Toto es in diesem Jahr auch nicht konnte. Beide sind nicht für die Konstruktion des Autos zuständig. Fazit: Lewis muss sich an die Fahreigenschaften des Autos anpassen und nicht umgekehrt“, findet Schumacher im Sport1-Interview deutliche Worte.