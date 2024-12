„Peinlich“: Formel-1-Fans nach FIA-Gala in Rage

Die Veranstaltung in Ruandas Hauptstadt Kigali auf YouTube live zu streamen brachte nicht den erhofften Effekt, gerade einmal 53.000 Zuseher waren online, als Verstappen auf die Bühne trat, um seine Trophäe abzuholen. In der rund dreistündigen Übertragung seien die Highlights deutlich zu kurz geraten, fand auch „Motorsport-total.com“-Chefredakteur Christian Nimmervoll. In seiner Kolumne schrieb der gebürtige Österreicher: „Schon der ziemlich lieblose Zusammenschnitt völlig inhaltsleerer Interviews am sogenannten ‘Blue Carpet‘ dürfte für hohe Absprungraten auf YouTube gesorgt haben, bevor es überhaupt losging.“