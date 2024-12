Dortmund gegen Hoffenheim ab 17.30 Uhr LIVE

Marcel Sabitzers Dortmund empfängt die von Christian Ilzer gecoachten Hoffenheimer. Der BVB ist seit drei Bundesliga-Spielen ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis), nun kann es also erstmals in dieser Spielzeit und somit erstmals unter Nuri Sahin vier Bundesliga-Spiele in Folge ohne Niederlage geben. Ilzer TSG gewann indes nur eines der letzten sechs Bundesliga-Spiele.