Ein klares „Njet“ aus Moskau

Auch sonst dürfte in Europa die Bereitschaft, sich theoretisch so einer Truppe anschließen zu wollen, eher gering sein. Die Italiener haben bisher abgewunken, die Balten und jetzt auch die Polen. Premierminister Donald Tusk erteilte jüngst dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Abfuhr, als dieser bei einem Besuch in Warschau Werbung machte für eine solche „europäische Friedenstruppe“. Solche Aktionen plane man derzeit nicht, meinte der polnische Regierungschef.