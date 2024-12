Musk will SpaceX-Sitz in Texas zur Stadt machen

Das abgelegene Areal am Golf von Mexiko liegt in Boca Chica am südöstlichen Zipfel von Texas und nahe der Grenze zum Nachbarland. Auf der Starbase, die auch den Weltraumbahnhof von SpaceX beherbergt, arbeiten rund 3500 Menschen, wie es in Medienberichten hieß. Mehrere Hundert von ihnen wohnen dort.