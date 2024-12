Wie Steirer zu Weihnachten Müll vermeiden können

Viel Aufholbedarf gibt es hingegen noch beim Trennen des Abfalls – wovon zu den Feiertagen rund 20 Prozent mehr anfällt. „Im Restmüll haben wir immer noch rund 60 Prozent Fehlwürfe“, sagt Saubermacher-Boss Hans Roth. Dabei sei gerade Restmüll in der Entsorgung am teuersten. „Schlussendlich entsteht ein volkswirtschaftlicher Schaden.“ Es liege an jedem einzelnen Steirer, durch bewusstes Einkaufen und Mülltrennen Weihnachten nachhaltiger zu gestalten.