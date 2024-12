Enthüllt: So viel verdienten Formel-1-Piloten

Logisch: Max Verstappen kassierte als frischgebackener Vierfach-Champion am meisten. Nach Schätzungen von „Forbes“ rund 71 Millionen Euro. Zusammengesetzt aus 57 Millionen Euro Jahresgehalt bei Red Bull und 14 Millionen an erfolgsabhängigen Prämien. Der Niederländer hat in diesem Jahr neun Rennen gewonnen, im Vorjahr waren es 19 – da wäre also noch mehr drin gewesen.